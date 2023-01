Inter, sorriso a metà per Inzaghi. Ancora out Brozovic, Lukaku e Handanovic: per il derby…

Se Calhanoglu e Barella sembrano essere sulla via del recupero, non è lo stesso per gli altri infortunati che salteranno anche Verona

Andrea Della Sala

Col Verona potrebbero rientrare sia Calhanoglu che Barella, usciti acciaccati da Monza. Non è così, invece, per gli altri infortunati che rimarranno ancora fuori per la gara di domani sera.

"Per Simone Inzaghi è ancora un sorriso a metà: tornerà pieno soltanto quando tutta la rosa sarà nuovamente a disposizione. Per il Verona saranno ancora out Brozovic, Lukaku e Handanovic, che proveranno ad accelerare il recupero in vista della Supercoppa. Brozo è ancora alle prese con la piccola distrazione muscolare rimediata a inizio anno, mentre per Lukaku più che l’acciacco fisico c’è da ritrovare la condizione. Handa, invece, non ha ancora smaltito il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra", riporta La Gazzetta dello Sport.