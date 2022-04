Inter, Inzaghi e la sterzata in conferenza. Poi ha ripetuto un concetto a lui caro

Il tecnico nerazzurro non si gioca solo lo scudetto, ma pure un pezzo di futuro, suo e del club

"La Juve arriva nel momento giusto". In conferenza stampa Simone Inzaghi ha voluto dare la scossa a squadra e ambiente. Contro i bianconeri in palio ci sono molto più dei tre punti. C'è la possibilità di sognare ancora la seconda stella e staccare la squadra di Allegri. "Inzaghi qui non si gioca solo lo scudetto e il lieto fine stagionale, ma pure un pezzo di futuro, suo e del club. Insomma, il momento è così delicato da imporre una sterzata decisa: in attesa di quella in campo, Simone l’ha data a parole", sottolinea la Gazzetta dello Sport.