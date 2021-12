Inzaghi, una cosa stupisce e l’Inter pianifica il rinnovo. Nello spogliatoio…

Il tecnico nerazzurro ha conquistato tutti ad Appiano, per lui è pronto il rinnovo fino al 2025

La splendida gara giocata all'Olimpico contro la Roma, ha messo in evidenza tutti i dogmi del calcio di Simone Inzaghi : squadra bella, corta, coraggiosa, che diverte e si diverte. La partita contro l'ex Mourinho è il manifesto del calcio di Inzaghi che sui social è stato ribattezzato "Inzaghi ball". "Molto, moltissimo, è comunque figlio del “Simone Style” che tanto piace ad Appiano. Sorrisi e buon umore sparsi nello spogliatoio, urla al momento opportuno (servono pure quelli) e, soprattutto, giuste intuizioni in campo. Dall’esterno del trio difensivo che traghetta il pallone fino a trasformarsi in ala all’inserimento dei tre nuovi arrivati, la lista delle inzagate sta diventando spessa", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L’Inter pianifica i dettagli del rinnovo proprio mentre Simone ha fatto bingo. Non ha smarrito la vecchia solidità contiana, ma ha cambiato il trucco alla squadra. A stupire è stato il poco tempo impiegato per portare a compimento il piano. Inzaghi ha fatto le cose in fretta grazie al buon senso che lo ha guidato all’inizio, quando ha trovato una società con una mentalità ormai cambiata, vincente. Quando ha toccato con mano quanto era stato pervasivo il lavoro di Antonio Conte, un martello nella testa e nei cuori dei giocatori. Inutile, quindi, tentare una presuntuosa rivoluzione: meglio seguire il vecchio solco e, semmai, con pazienza, aggiungere dei pezzi di sé. Insomma, ad Appiano Simone ha onorato il passato e ha innestato il suo personalissimo metodo, differente da chi lo ha preceduto: la squadra non ha più un padre severo, ma un fratello maggiore, tollerante e pur sempre esigente. Uno che sa quando spremere e sa anche quando allentare".