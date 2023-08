L’Inzaghi-ter inizia con una convinzione. Lukaku? Tradimento diventato poi una zavorra

Il tecnico nerazzurro pronto per l'inizio della nuova stagione. Intanto la ferita di Romelu non è ancora cicatrizzata del tutto

Simone Inzaghi si appresta a vivere la terza stagione consecutiva sulla panchina dell'Inter. Il sogno del tecnico e dei tifosi nerazzurri è la seconda stella. Obiettivo non semplice, soprattutto dopo aver rivoluzionato la squadra. "L'Inzaghi-ter inizia oggi contro il Monza con una convinzione sopravvissuta a un mese e mezzo di montagne russe sul mercato. A inizio stagione, pronunciando le prime parole ufficiali 2023-24, Simone non si era morso la lingua nel mettere in fila le famose otto lettere: scudetto", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Ieri, dopo alcune trattative beffarde sfumate e nuovi acquisti da lui benedetti, il tecnico non ha abbassato l’asticella: «Il nostro grande sogno è quello di vincere la seconda stella per i nostri tifosi». Quando iniziava a lavorare per questa stagione, la sperata conferma di Lukaku riempiva di ottimismo tutto l’ambiente, ma né la società né lo stesso Simone immaginavano il piano covato dal belga. È un tradimento diventato poi una zavorra che ha condizionato le settimane successive del club. Tra l’altro, la ferita di Romelu non è ancora cicatrizzata del tutto".