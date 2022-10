Inzaghi: “Testa al campionato, la squadra si diverte. Brozovic? Se non rientra con la Juve…”

"Abbiamo fatto le cose giuste nella sosta, quando siamo rientrati abbiamo riascoltato le interviste post Roma, sconfitta pesante e immeritata. La squadra era già in netta ripresa, ci aspettava un calendario non semplice ma c'era tantissima speranza, i ragazzi non erano contenti per i risultati. Sapevamo che avevamo giocato l'anno scorso un calcio importante per 5-6 mesi, passava tutto per il lavoro e l'autostima. Veniamo da una bellissima striscia ma dobbiamo continuare, là davanti nessuno si ferma ma alla Champions dobbiamo pensarci a febbraio, dobbiamo concentrarci sul campionato"