Inzaghi portato in trionfo, è nella storia dell’Inter: complimenti di Zhang dalla Cina

C’è molto di Simone Inzaghi nella vittoria dell’Inter per 5-1 nel derby. Con le sue scelte iniziali e poi coi cambi, l’allenatore nerazzurro ha inciso sull’esito finale del match. Ecco quanto evidenziato da Tuttosport: “I giocatori lo hanno portato in trionfo negli spogliatoi. Non capita spesso a un allenatore, ma per Simone Inzaghi è stata una serata storica: mai l’Inter nella sua storia aveva vinto cinque derby di seguito (e, nell’occasione, i successi sono arrivati nell’anno solare) mentre dal 24 marzo 1974 non segnava cinque gol ai grandi rivali (pure quel giorno finì 5-1).