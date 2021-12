Inzaghi: “Unico neo il gol mancato, ma fiero dell’Inter. A casa ci portiamo…”

Le parole dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV alla fine della partita contro il Real di Ancelotti

Simone Inzaghi , ai microfoni di Inter Tv, ha parlato alla fine della partita contro il Real Madrid e ha sottolineato come l'unico rammarico della serata sia stato non segnare quando si sono presentate le occasioni giuste.

«Fino all'espulsione è stata un'ottima gara e c'è stata l'occasione di Barella che poteva portarci sull'1-1, prima dell'espulsione. Poteva cambiare le cose. Poi andare negli spogliatoi sull'1-0 non ci stava per quanto fatto in campo. Fiero comunque dell'Inter? Sono fiero dei miei, siamo riusciti ad ottenere il passaggio. Volevamo fare qualcosa di più questa sera, il Real è forte, se gli concedi un uomo a mezz'ora dalla fine diventa difficile. Ci portiamo a casa la personalità. Abbiamo giocato n'ottima partita unico neo non aver segnato nonostante occasioni non create. Con il Cagliari non sarà semplici, cercheremo di recuperare energie e prepararci nel migliore dei modi», ha sottolineato il mister.