GdS: “Inter, c’è un giocatore per cui Inzaghi ha sviluppato una vera venerazione”

Non avrà il talento di Lautaro, i piedi di Brozovic e la potenza di Lukaku, ma i giocatori come lui sono sempre una manna, per tutti gli allenatori. Simone Inzaghi non fa eccezione e, come scrive la Gazzetta dello Sport, per Matteo Darmian, l'uomo per tutte le stagioni, ha sviluppato una vera e propria venerazione: