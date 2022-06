Italia, 1-1 tra gli applausi con la Germania: 90′ per Bastoni, debutto per Dimarco

Buona prova da parte della nazionale azzurra dopo l'esclusione dal mondiale e la sconfitta con l'Argentina

E' terminata 1-1 Italia-Germania di questa sera. Gli azzurri raccolgono un punto al primo impegno in Nations League, strappando applausi comunque al Dall'Ara. Una prova convincente da parte della nazionale di Mancini, imbottita di giovani che hanno comunque ben figurato di fronte ai diversi campioni in campo per i tedeschi. Di Pellegrini, su assist del debuttante ex interista Gnonto (classe 2003), il gol azzurro al al 70'. Il pareggio ospite, invece, porta la firma di Kimmich, abile a risolvere una mischia in area azzurra beffando Donnarumma.