Italia, Mancini: “Le parole del ministro Speranza? Bisogna pensare prima di parlare”

Alla viglia di Italia-Moldavia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa a Firenze. Queste le parole dell’allenatore azzurro: “Non ci sono grandi problemi, i giocatori della Juventus arriveranno probabilmente mercoledì. Calcio litigioso? Fa parte del nostro DNA. Quella del ranking è una questione molto importante, non possiamo compromettere quello che abbiamo fatto nei mesi con la partita di domani. Abbiamo recuperato 8-9 posizioni, vorremmo recuperarne altre prima del sorteggio per le qualificazioni Mondiali. Adesso le cose sono andate bene, bisogna fare bene anche per le partite che non contano, anche cambiando i giocatori”.

Sul trasferimento di Chiesa alla Juventus.“Per noi è un giocatore importante, lo era prima che era della Fiorentina, lo è anche adesso che è della Juventus. È ottimo, può migliorare”.

Parlando del mercato, in tanti sono rimasti fermi come Emerson, oppure finiti in grandi squadre come Kean. “Speravo che Emerson potesse arrivare in una squadra per giocare con continuità. Un po’ di difficoltà l’abbiamo sempre avuta, ci sono pochi italiani rispetto al passato. Abbiamo messo insieme una squadra ottima”.

Il ministro Speranza ha parlato che ci sono altre priorità rispetto al calcio, come la scuola… “Io non so se può fare male o meno. Bisogna pensare quando si parla, ogni tanto. Per tutti gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola. Non è una cosa data così, abbiamo diritto a tutto questo. È una priorità importante, lo sport in Italia è praticato da milioni di italiani, a tutti i livelli”.

(FONTE: TMW)