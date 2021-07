Italia, Mancini: “Vittoria meritata, ragazzi straordinari. Sofferto solo alla fine”

Le parole del commissario tecnico azzurro a proposito della importantissima vittoria contro il Belgio

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha commentato la vittoria per 2-1 contro il Belgio che ha garantito agli azzurri l'accesso alla semifinale dell'Europeo. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo meritato di vincere. I ragazzi sono stati straordinari, è chiaro che abbiamo sofferto un po' alla fine perché avevamo speso tanto. All'inizio no, era una partita abbastanza aperta con entrambe le squadre fresche. Non avevamo un risultato minimo all'inizio, siamo partiti per fare il massimo possibile. Vedremo cosa accadrà. La Spagna prossima avversaria? Godiamoci questa vittoria, poi ci pensiamo".