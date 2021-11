Italia costretta agli spareggi: ecco come funziona e le altre Nazionali in gara

Grande delusione per l'Italia che pareggia contro l'Irlanda del Nord ed è costretta ai playoff per sperare di non mancare i Mondiali

Matteo Pifferi

Grande delusione per l'Italia che pareggia contro l'Irlanda del Nord ed è costretta ai playoff per poter sperare di approdare ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri hanno terminato al secondo posto con 16 punti, dietro alla Svizzera, prima a quota 18 e già qualificata di diritto. L'Italia è costretta ai playoff, situazione che coinvolge anche Portogallo, Svezia, Scozia, Russia, Polonia, Macedonia del Nord ed Austria. L'Italia è testa di serie e potrebbe avere un sorteggio sulla carta più morbido per le semifinali.

Come funziona?

Le dodici squadre (le dieci seconde qualificate dei 10 gruppi di qualificazione e le due migliori della Nations League non ancora qualificate) saranno divise in 6 teste di serie (le migliori 6 seconde dei 10 gruppi) e 6 non teste di serie (le 4 peggiori seconde più le due qualificate dalla Nations League). Tramite sorteggio, i 3 gruppi da 4 squadre saranno composti da due teste di serie e due non teste di serie. Le semifinali si giocheranno in gara unica sul campo della testa di serie, mentre la finale sarà stabilita tramite sorteggio. Il sorteggio si terrà il 26 novembre e le sfide sono previste per il 24-25 marzo (primo turno) e il 28-29 marzo (il secondo e decisivo)