Jacobs: “Inter, Pif interessata solo se Suning abbassa il prezzo. Fonti mi dicono…”

Marco Astori

Continuano senza sosta a correre le voci di un possibile approdo del fondo saudita PIF all'interno dell'Inter. Non è infatti un mistero la situazione complicata a livello economico-finanziario di Suning, che potrebbe scegliere di cedere il club. Ma, al momento, secondo il giornalista Ben Jacobs, intervistato anche da FcInter1908, la trattativa per l'acquisto delle quote da parte degli arabi non è così avanzata: "Quello che so è che l'Inter e PIF non sono in "nuovi" colloqui avanzati. Da oltre un anno ci sono contatti on-off sugli investimenti sia di minoranza che di maggioranza. PIF alla fine vuole altri club, ma per ora il loro focus è sul Newcastle.

Le parti hanno parlato a settembre, soprattutto prima che l'accordo per il Newcastle venisse improvvisamente approvato. A breve, vedo PIF volere una partnership commerciale con l'Inter piuttosto che possedere il club. Ma Suning potrebbe essere costretta a vendere e PIF è certamente investitore opportunista. Tuttavia, a meno che Suning non abbassi in modo significativo il prezzo, non vedo PIF né investire né prendere il sopravvento. C'è molta eccitazione tra i fan e informazioni contrastanti sul fatto che Suning desideri vendere. Ma fonti senior di PIF stanno minimizzando il loro interesse per l'Inter. 1 miliardo è un prezzo alto da pagare e PIF non investe per vanità ma per valore".