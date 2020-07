Esordio vincente per il Jiangsu Suning in campionato. Vincente e rocambolesco. Sul campo dell’Henan Jianye, la squadra di proprietà di Suning va sotto 2-0, per la doppietta di Henrique. Ma la rimonta è veeemente. Segnano Xie Pengfei, su assist di Teixeira, poi Eder su rigore, Santini e Wu Xi.

Inutile il gol al minuto 80 di Ke Zhao. Alla fine, grande festa per il Jiangsu, che inizia il campionato con il piede giusto.