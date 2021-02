SM – Jindong aveva un obiettivo: “E da Suning arriva un messaggio chiaro sul futuro dell’Inter”

Le parole di Zhang Jindong da Nanchino hanno spaventato i tifosi dell'Inter. Ecco il messaggio di Suning sul futuro del club

L'Inter, fa sapere Suning, non era inclusa in quelle "attività irrilevanti" citate da Zhang, che si sarebbe riferito alle sole aziende cinesi sotto il controllo del colosso di Nanchino. Un messaggio importante per il futuro del club nerazzurro. Ma, al di là delle smentite, sottolinea Sport Mediaset, è la conferma che la proprietà cinese è pronta a vendere la maggioranza della società.