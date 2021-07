Record – Joao Mario dice sì al Benfica ma teme i tifosi. Ballano 3 mln con l’Inter

Il centrocampista di proprietà dell'Inter piace anche al Benfica che sta trattando con i nerazzurri per il suo ingaggio

Andrea Della Sala

Il futuro di Joao Mario potrebbe essere ancora in Portogallo. Lo Sporting sembra essersi ormai defilato, ma sulle tracce del portoghese c'è il Benfica. Secondo quanto si legge su Record "Il Benfica ha già presentato una proposta in vista dell'ingaggio di João Mário dall'Inter: sul tavolo un'offerta da 5 milioni di euro, cifra ancora lontana dalle richieste dei nerazzurri. L'Inter punta a un incasso di 8 milioni di euro, cifra che potrebbe includere una parte in variabili. Lo Sporting, quando ha negoziato per assicurarsi definitivamente il nazionale portoghese, dopo un periodo di prestito, ha avanzato con un'offerta di 5 milioni di euro – 3 milioni di euro fissi e 2 milioni di gol. La proposta era al di sotto dei 7,5 M€ inizialmente promessi, cosa che ha lasciato deluso il giocatore".

"João Mário ha un contratto con l'Inter fino al 2022 e sia il calciatore che il Benfica ritengono che il processo possa arrivare a buon fine, anche se prevedibilmente lento. Lo Sporting resta irremovibile sui 30 milioni che ritiene di dover ricevere in caso di ritorno in Portogallo del giocatore, come previsto dal contratto firmato con l'Inter, cinque anni fa. Il Benfica sta cercando di capire come aggirare questo ostacolo, intanto avanzano le trattative. Per ora il Benfica ha ufficializzato una proposta di acquisto di 5 M€, ancora migliorabile", spiega il portale portoghese.

"Il nazionale portoghese non ha mai nascosto il rapporto speciale che ha con lo Sporting, il club dove si è formato, ha iniziato la sua carriera professionistica e per il quale è stato incoronato campione nazionale. Pertanto, ha pubblicamente assunto la volontà di continuare allo Sporting e ha persino chiesto di non ascoltare altre proposte. Tuttavia, sente di essere soprattutto un professionista e aver vinto il titolo meno di due mesi fa per lo Sporting non è un impedimento a giocare per il suo rivale. Anche se non ignora la possibile reazione dei tifosi biancoverdi", chiude Record.