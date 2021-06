O Jogo – Joao Mario pronto ad abbassarsi l’ingaggio, ma c’è l’ipotesi Villarreal

Continua la trattativa tra l'Inter e lo Sporting per la permanenza in Portogallo del centrocampista, ma gli spagnoli si sono fatti avanti

Continua la trattativa tra l'Inter e lo Sporting per Joao Mario. Il centrocampista vorrebbe rimanere nel club portoghese, ma manca l'accordo tra i due club e anche per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore. Negli ultimi giorni c'è però un altro club che sta insidiando lo Sporting per acquistare Joao Mario: si tratta del Villarreal.

Lo Sporting è forte della volontà del giocatore e l'Inter è disposta ad accontentare le richieste del suo tesserato, ma non vuole scendere sotto i 7,5 milioni di euro per cedere il suo cartellino. Joao Mario guadagna tre milioni di euro, ma lo Sporting ne versa solo uno e non sembra essere ben disposto ad alzare l'ingaggio, avendo questo tipo di tetto salariale. Joao Mario si è detto disposto ad abbassare le sue pretese, ma non rinuncerà a due terzi del suo stipendio. Per questo, secondo O Jogo, si sta facendo avanti il Villarreal in grado di accontentare le richieste dell'Inter e del giocatore. Le trattative proseguono, ma serve un ulteriore sforzo da parte del club lusitano.