Jovetic: “Inter? Spiace sia finita così, è top in Europa. Ma sono soddisfatto di quanto fatto”

Intervenuto in diretta su Instagram nel profilo di Sebastien Frey, Stevan Jovetic, ex centravanti dell’Inter, è tornato così sul suo breve periodo in nerazzurro: “E’ una delle squadre migliori d’Europa, sono stato bene soprattutto i primi sei mesi all’inizio, avevamo vinto quasi tutte le partite. Mi spiace sia finita così. Ho il cd delle mie giocate di ogni anno, anche quelle all’Inter: posso dire di essere soddisfatto di quello che ho fatto. Il gol più bello? Quello contro l’Inter con la Fiorentina: avevamo vinto 4-1, l’ho messa all’incrocio dopo una bella finta. Con i tifosi ho avuto sempre un bel rapporto: che senso ha giocare in uno stadio vuoto? I tifosi rendono il calcio grande. A Monaco mi trovo bene, la vita è stupenda: ho un altro anno di contratto, poi vedremo. Ci sono rimasto male quando sono andato via dalla Fiorentina e sul giornale hanno scritto “Ciao Viola, vado alla Juve”. Mi hanno cercato un paio di volte, ma per rispetto dei tifosi non ci sono andato”.