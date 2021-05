Sky – Superlega, la FIGC potrebbe escludere la Juve dalla Serie A: le ultimissime

Il caos Superlega rischia di lasciare strascichi epocali per Juventus, Real Madrid e Barcellona e in particolare per i bianconeri

Marco Macca

Il caos Superlega continua a lasciare strascichi, in particolare per i tre club (Juventus, Real Madrid e Barcellona) che, con un comunicato congiunto diffuso nelle scorse ore, hanno ribadito di non voler abbandonare il progetto, accusando UEFA e FIFA di pressioni e atti "inaccettabili". Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, non è escluso che nelle prossime settimane arrivino decisioni epocali.

Al deferimento agli organi disciplinari della UEFA, farà seguito un'inchiesta a carico di questi tre club. A cosa potrebbe portare tale inchiesta? Secondo l'emittente, non è affatto escluso che si arrivi all'esclusione (ipotesi molto concreta) dalle coppe europee. Ma non solo. Qualora arrivasse effettivamente questo provvedimento, infatti, la FIGC, schierata apertamente dalla parte di Ceferin, potrebbe anche escludere la Juventus dal prossimo campionato di Serie A.

La decisione UEFA, conclude Sky Sport, potrebbe arrivare entro la fine del mese, ovvero subito dopo la finale di Champions League, in programma il prossimo 29 maggio a Istanbul.

(Fonte: Sky Sport)