Juve-Inter, ecco l’arma più letale per credere nell’impresa. Stavolta Conte…

Non sarà facile ribaltare il risultato dell’andata, ma l’Inter che domani sera affronterò la Juventus, ha tutte le carte in regola per farlo. La gara di campionato ha dimostrato che questa squadra è all’altezza di quella di Pirlo. Davanti Lukaku e compagni troveranno la miglior difesa del campionato. E a proposito del belga, stavolta Conte punterà tutto su di lui e Lautaro. “E non c’è arma migliore e più letale per credere nell’impresa. Lukaku e Lautaro sono la migliore coppia gol del nostro campionato, l’unica in Italia con entrambi i giocatori già in doppia cifra. Serve una notte magica, di quelle che entrano dritte nella storia. Una notte di Lu-La piena, insomma. Perché si è visto bene già nel match d’andata quanto sia fondamentale per l’Inter avere a disposizione i due centravanti per fare davvero paura“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

I numeri raccontano che la Lu-La è fondamentale per l’Inter

“Troppo diverso il rendimento dell’Inter con o senza la Lu-La. E aggrapparsi a Lukaku e Lautaro non deve essere una vergogna, perché in fondo sono i numeri a segnare la differenza. Con Romelu e il Toro in campo, l’Inter ha vinto 17 partite su 27, segnando in media 2,1 gol a gara per un totale di 58 reti. Senza Lu-La – proprio come nell’andata con Sanchez – la situazione è nera: zero vittorie in tre partite e una media punti da 0,3 che non aiuta a convincere di avere le armi per l’impresa. Ma stavolta Conte ce le ha, più cariche che mai”.

(Gazzetta dello Sport)