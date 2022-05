Juve-Inter, Bastoni ancora in gruppo verso un posto da titolare. Vecino out

Il difensore ha smaltito il risentimento al flessore e si candida a una maglia da titolare. Out il centrocampista uruguaiano

Alessandro Bastoni si candida a una maglia da titolare. Per il difensore nerazzurro quello di oggi è stato il secondo allenamento in gruppo. Smaltito il risentimento al flessore che lo ha costretto a saltare Bologna, Udinese ed Empoli, Simone Inzaghi è pronto a schierarlo dal 1' nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. "Se invece prevalesse la prudenza, a completare la linea a tre con Skriniar e De Vrij sarebbe uno tra D’Ambrosio (con lo slovacco che scalerebbe a sinistra) e Dimarco. Non è salito invece sul volo che dopo pranzo ha portato la squadra a Roma Vecino, fermato da un problema muscolare che gli farà saltare anche la trasferta di domenica a Cagliari", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Sul volo per Roma è salito anche il presidente Zhang, che vuole stare vicino al gruppo in questi giorni delicati e stasera cenerà con Inzaghi e i dirigenti. Tutti presenti gli altri elementi della rosa. Tanto che Inzaghi dopo un paio di mesi dovrebbe tornare a puntare sull’Inter tipo, con Dumfries (favorito su Darmian nell’unico ballottaggio tecnico), Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic in mezzo al campo e Dzeko ad affiancare l’intoccabile Lautaro in attacco. Dalla panchina Correa e Sanchez".