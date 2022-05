Finale Juve-Inter, Bastoni stringe i denti: vuole esserci. Vecino non sarà convocato

Inzaghi e i suoi sono attesi attorno alle 18:30 a Roma e l'allenatore e Handanovic parleranno poi in conferenza stampa dall'Olimpico

Alessandro Bastoni ha lavorato con la squadra: c'è e probabilmente ci sarà anche nella formazione titolare, stringerà i denti perché vuole esserci in una partita così importante. Chi non ci sarà e non partirà con la squadra è MatiasVecino: leggero risentimento muscolare per lui. Salterà anche la partita con il Cagliari.