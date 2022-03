Juve-Inter, Brozovic oggi in gruppo. Dovesse mancare, ipotesi tutta nuova

Stavolta Brozovic, a meno che improvvisamente il polpaccio destro non torni a infastidirlo, non dovrebbe dare forfait

E avere a disposizione, dunque, due sedute per preparare il derby d'Italia. Stavolta, a meno che improvvisamente il polpaccio destro non torni a infastidirlo (l'ematoma però è riassorbito), non dovrebbe dare forfait come successo contro il Torino e la Fiorentina. Le rassicurazioni che filtrano da Appiano sono maggiori rispetto alle scorse settimane e, anche se Inzaghi non può scartare del tutto la possibilità di dover di nuovo piazzare Calhanoglu in cabina di regia, il tecnico spera che questa eventualità non si avveri.