Juve-Inter? Club chiaro con Inzaghi: contano molto di più la Salernitana e il quarto posto

Redazione1908

L'Inter si gioca il futuro in una settimana. Martedì c'è la Juventus in Coppa Italia, poi arrivano Salernitana e Benfica a definire i veri possibili obiettivi dell'Inter in questo finale di stagione. Obiettivi che hanno una gerarchia molto chiara. Il più importante resta il piazzamento in campionato.

"A forza di parlare delle due coppe, si sta perdendo di vista quello che è il traguardo più importante per il club, la qualificazione alla prossima Champions League. E’ un obiettivo vitale per il presidente Zhang, che può cambiare il destino della proprietà, di sicuro le ambizioni nerazzurre pure sulla prossima stagione. Tradotto: la gara di Salerno di venerdì prossimo è molto più importante della semifinale con la Juventus di martedì. L’Inter è in crisi aperta.

Tre sconfitte consecutive in campionato non si vedevano dal 2017, da queste parti. Peggio ancora: siamo a quattro sconfitte nelle ultime cinque gare in A. E le modalità che si ripetono sono il segnale più inquietante: la condizione psicofisica di buona parte della rosa è allarmante, come pure alcune scelte dell’allenatore che continuano a sorprendere in negativo, le motivazioni che sembrano mancare in alcuni giocatori (Brozovic, Dumfries, Correa), oltre al fatto che alcuni big sono nettamente al di sotto delle loro potenzialità", sottolinea la Gazzetta dello Sport.