Juve-Inter, moviola Cds: “Lukaku arancione su Gatti. Ma il giallo dopo il gol…”

Tra le pagine della sua edizione odierna, il Corriere dello Sport ha analizzato tutti gli episodi arbitrali di Juventus-Inter , giudicando l'operato di Davide Massa con un 5: "Non riesce a tenere le partite Massa: anche ieri due rossi dopo il fischio finale (più quello di Lukaku prima), era già successo nel derby di Roma, anche ieri una parte di responsabilità (al di là delle difese d’ufficio) è la sua. Poco incisivo dal punto di vista disciplinare, in generale non accettato: dopo la metà del primo tempo la partita per un attimo s’è accesa, nel finale è successo di tutto.

La chiude con 24 falli fischiati, 3 rossi e 3 gialli, anche se ne manca qualcuno (clamoroso quello di Brozovic, che lo manda a quel paese). Fischia in ritardo (3 secondi) il rigore: 50 e 50, chiamata a casa o aiuto dal VAR? Visuale aperta, pallone che scende e Bremer che ha il braccio destro largo (molto, troppo), pochi dubbi. Che invece sembrano appartenere a Massa, che ci mette quasi 3” per fischiare, come dopo un suggerimento. Non sufficiente: detto di Brozovic, anche le proteste di Acerbi sono molto plateali (incrocia pure le mani davanti a sé), poco accettato dai giocatori, punisce Lukaku per un fallo da... arancione su Gatti, poi col secondo giallo per l’esultanza verso la Curva della Juve (già vista, era davvero da giallo?)".