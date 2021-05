Juve-Inter Primavera, formazioni ufficiali: Madonna punta su Bonfanti-Satriano

Le scelte dei due tecnici per la gara di campionato Primavera in programma alle 19 a Vinovo

C'è Juve-Inter in programma tra le sfide della ventiseiesima giornata del campionato primavera. I nerazzurri di Madonna, primi in classifica insieme alla Sampdoria, proveranno a staccare i blucerchiati che hanno al momento una gara in più, avendo battuto il Milan in trasferta in anticipo. I bianconeri, lontani appena due punti dalla vetta, con un colpaccio effettuerebbero un triplo sorpasso (anche ai danni della Roma). In attesa del calcio d'inizio, fissato alle 19, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: