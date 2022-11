Gds – Juve-Inter, riecco Brozovic. Dimarco torna dal 1′, ma Gosens scalpita

Contro la Juventus, Simone Inzaghi recupera una pedina fondamentale: Marcelo Brozovic. Ieri il centrocampista croato ha svolto l'intero allenamento con il gruppo e oggi Marcelo dovrebbe rientrare tra i convocati. Una buona notizia anche per il c.t. della Croazia a poche settimane dal Mondiale. "André Onana ha scelto l’Inter per diventare grande: è riuscito a togliere la maglia da titolare ad Handanovic, ora vuole un’impresa anche in Qatar con la sua nazionale. Da un debuttante come Onana all’esperto De Vrij, che ha realizzato anche un gol nel 2014 contro la Spagna", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"L’altro olandese, Dumfries, sogna invece di ripetere l’exploit dell’ultimo europeo, dove fu tra i migliori giocatori del torneo, tanto da convincere l’Inter ad affidargli le chiavi della fascia del post Hakimi. Con Inzaghi è diventato un attaccante aggiunto e Allegri dovrà trovare le contromisure per arginarlo. Dall’altra parte giocherà Dimarco, ma scalpita Gosens: per il tedesco sarà una delle ultime occasioni per conquistarsi un posto nella rosa della Germania per il Qatar. Le possibilità ci sono, ma il rendimento incostante all’Inter non garantisce un biglietto per il mondiale. Certo, con una gara allo Stadium in stile Camp Nou potrebbe essere la svolta per mandare segnali al c.t. Flick. Il derby d’Italia, in ottica mondiale, è il miglior palcoscenico per mettersi in mostra. Lukaku se lo perde ma anche lui spera ancora di sbarcare in Qatar".