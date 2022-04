Dzeko-Vlahovic e Lautaro-Dybala, la sfida dei gol pesanti in Juve-Inter

Stasera si sfidano le due rivali italiane per eccellenza e gli attacchi saranno essenziali per spostare l'ago della bilancia da una parte o l'altra

È la notte dei gol pesanti. Così l'ha definita il Corriere dello Sport Juventus-Inter. Una gara che decide il resto della stagione per entrambi le squadre al di là di Inzaghi che ha parlato di nove finali. Si sono fatte in salita le partite che restano perché la classifica diceva altro, poi ha rispecchiato la crisi.

Sarà la notte dei due duelli. Quello ad esempio tra Dybala e Lautaro Martinez . Il primo finora ha collezionato 21 presenze e 8 gol. L'interista in 27 presenze di gol ne ha fatti 14 ed entrambi hanno segnato, uno all'andata, l'altro in Supercoppa, nei precedenti tra le due formazioni di questa stagione.

Dzeko finora ha segnato solo 12 gol, uno all'andata proprio alla Juve, la rete dell'1-0, poi la partita finì in parità con il rigore segnato da Dybala all'ultimo minuto. Ed è stato il bosniaco ad ottenere il rigore dell'uno a uno in Supercoppa segnato poi da Lautaro (in quella gara è stato Sanchez a segnare all'ultimo minuto e a regalare il trofeo ai nerazzurri). Il giocatore interista ha sfiorato diverse volte la Juventus, a Dusan aveva pensato Conte per l'Inter. Ora si sfidano in una serata che può rilanciare sogni e ambizioni, una sfida dentro la sfida.