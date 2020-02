Juve-Inter, nuova ipotesi al vaglio: c’è la soluzione per aprirla al pubblico?

Continuano le riflessioni su Juve-Inter di domenica sera. In ottica prevenzione da Coronavirus, l’ipotesi più percorribile sembra quella che porta al disputare la gara a porte chiuse. Ma c’è anche una nuova pista al vaglio, come spiegato dai colleghi di Repubblica: “Se la data sarà rispettata, i decreti del governo sull’emergenza coronavirus in vigore a quella data imporranno che la sfida sia disputata a porte chiuse. Per questo, le squadre valutano la possibilità di giocare, con pubblico presente, il giorno successivo, quando i divieti non varranno più a meno di proroghe. Ma pubblico o non pubblico, di sicuro per il match scudetto Conte schiererà la migliore squadra che ha a disposizione”.