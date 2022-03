CdS – Juventus-Inter, Inzaghi cambia in attacco? Non è da escludere una sorpresa

Il tecnico nerazzurro riflette sul tandem migliore da schierare contro i bianconeri nella trasferta al rientro dalla sosta

Le ultime prestazioni dell'attacco titolare dell'Inter impongono riflessioni serie a Simone Inzaghi in vista del delicatissimo impegno con la Juventus. In più, c'è la positività al Covid di Lautaro Martinez da tenere in considerazione in casa nerazzurra. L'argentino spera di rientrare in gruppo già lunedì, da capire però quali siano le idee del tecnico verso la gara dello Stadium. Spiega il Corriere dello Sport: "Il “Toro” non vuole perdersi il big-match con la Juventus. Tuttavia, dopo le due scene mute, o quasi, contro Torino e Fiorentina della coppia Dzeko-Lautaro, non è da escludere che Inzaghi prenda in considerazione qualche soluzione differente".