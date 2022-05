La Juventus dietro il tentennamento di Perisic? L’agente messo alle strette…

Il club bianconero ha fatto più di qualche riflessione sul croato: l'Inter attende una risposta definitiva all'ultima offerta

L'Inter ieri ha compiuto un altro passo importante verso Ivan Perisic. Ritoccare l'offerta per il rinnovo, al momento, non è però bastato. Lecito quindi chiedere il perché di un ulteriore tentennamento, come spiega la Gazzetta dello Sport: "Il procuratore del croato, messo alle strette, ha fatto sapere di avere tra le mani un’offerta migliore, dal punto di vista economico, da un club straniero".

Quale? Prosegue la riflessione del quotidiano: "I ragionamenti portano alla Premier League, in particolare al Chelsea e al Newcastle. Storia differente, s’intente: con i Blues non ci sarebbe partita, con i secondi Marotta e Ausilio possono sempre giocare sula sponda della competitività ad alti livelli. L’offerta che ha in mano il croato è da 6 milioni di base fissa, al netto dei bonus. Che in realtà ci sia dietro anche la Juventus? Ormai non è un sospetto, neppure l’Inter lo esclude più, anche se quel nome dalla bocca di Jurcevic non è mai uscito. Strategia? Possibile, è una partita a scacchi. E non si può neppure giurare che l’entourage del giocatore abbia detto tutta la verità, sia sulla presenza di altre offerte sia sulla Juventus".