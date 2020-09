Kaio Jorge, cifre al momento fuori portata: affare rimandato, l’Inter ha altre priorità

Nella giornata di ieri si sono diffuse le voci di un interessamento dell’Inter per Kaio Jorge, attaccante classe 2002 del Santos: il club brasiliano avrebbe dato mandato a un intermediario di sondare il terreno con i nerazzurri. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, l’acquisto del gioiellino carioca non sarebbe una priorità per i vertici interisti:

“Un agente spagnolo, Marcos Vazquez Diaz, ha il mandato del Santos per trattare con l’Inter il trasferimento di Kaio Jorge, uno dei più grandi talenti verdeoro. A confermarlo è stato il numero uno del club, Jose Carlos Perez. Il procuratore ha tempo fino al 20 settembre per chiudere l’affare.

Classe 2002, Kaio Jorge è molto conosciuto in viale della Liberazione e su di lui le relazioni abbondano, ma le cifre dell’operazione in questo momento non sono alla portata dell’Inter che soprattutto ha altre priorità: il giovane attaccante ha una clausola rescissoria da 75 milioni e anche se l’affare può essere chiuso tra i 20 e i 30, Marotta e Ausilio difficilmente affonderanno in tempi brevi“.