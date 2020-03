Telegraph – Kane può lasciare il Tottenham: tra le possibili destinazioni anche l’Inter

Il futuro di Harry Kane potrebbe essere lontano dal Tottenham: secondo quanto riporta il Telegraph, il bomber inglese starebbe seriamente valutando l’ipotesi di cambiare aria al termine della stagione. Alla base di questa decisione ci sarebbero i suoi dubbi sull’effettiva possibilità di vincere qualche trofeo con la maglia degli Spurs, obiettivo tutt’altro che sicuro. Le pretendenti non mancherebbero di sicuro, ma i club che avrebbero la disponibilità economica per imbastire un’eventuale trattativa sarebbero ben pochi: per il quotidiano britannico, oltre a Real Madrid, Manchester United, Manchester City e PSG, ci sarebbe anche l’Inter, a maggior ragione se dovesse provarsi di Lautaro Martinez.

I nerazzurri, con il nuovo corso targato Antonio Conte, sono tornati ad essere una squadra in grado di competere per la vittoria, e la proprietà Suning garantisce una solidità economica di prim’ordine. Come evidenzia il Telegraph, Kane formerebbe con Lukaku una coppia dal potenziale impressionante, con l’inglese che farebbe passare in secondo piano l’amarezza per una eventuale cessione di Lautaro Martinez.