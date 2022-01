Kessie, rinnovo Milan impossibile. L’Inter si è seduta al tavolo: battaglia con la Juve

La società nerazzurra ha sondato il terreno ma non ha formulato, per ora, un'offerta: c'è spazio per un grande colpo

Eva A. Provenzano

L'hanno rinominata "battaglia di Primavera". E non si riferiscono a quella per lo scudetto. Ma alla rivalità tra Intere Juventus sulla strada che porta a Franck Kessie. Già proprio lui. L'ivoriano, che con il Milan non ha ancora rinnovato, è finito nel mirino delle due rivali. La Gazzetta dello Sportspiega che il prolungamento di contratto è diventato una questione 'ormai impossibile'. Per questo Marotta si sarebbe informato. Ma non c'è solo la società nerazzurra sul calciatore: c'è appunto la dirigenza bianconera, ma anche il Tottenham di Conte avrebbe sondato il terreno con gli agenti del calciatore. Ma ottenendo risposte negative.

"Il nome del calciatore è scritto a chiare lettere sul taccuino di Marotta e pure su quello di Arrivabene. C’è da tempo in quello dell’Inter, che due anni fa fu vicinissima a scambiarlo con Vecino. Lui lascerà l’Inter gratis a fine anno, Kessie potrebbe virtualmente prendere il suo posto. E quello di Vidal, soprattutto. È giusto precisarlo, soprattutto per una questione economica", spiega La Gazzetta dello Sport.

Se finora non è arrivato il si alla proposta del Milan di sei mln e mezzo, il calciatore potrebbe voler cambiare aria e pretendere di più a livello di ingaggio. L'Inter ci ha pensato, sulla scia di Calhanoglu, sa che la pretesa è alta. La società nerazzurra, per questo, si è informata ma non ha formulato un'offerta. E pare che pure il turco abbia dato all'ex compagno qualche dritta sull'altra sponda di Milano.

La Juve, prendendo Vlahovic, ha lanciato un segnale alla Serie A e in poco tempo si sono sbloccate altre operazioni di mercato. La società bianconera dovrà prendere un centrocampista per la prossima stagione e il profilo di Kessie non è da escludere. Piace ad Allegri e la società ha deciso di non superare quota 7 mln nei suoi ingaggi. Riuscirebbe con quella cifra comunque a superare l'offerta da 6.5 mln fatta dai rossoneri. 7.3 sono i milioni che Dybala percepisce alla Juventus e il suo addio (l'argentino resta nel mirino nerazzurro) potrebbe fare posto all'ivoriano, sottolinea la rosea. Che però conclude così il suo articolo dedicato al milanista: "Ma oggi la notizia è un’altra: l’Inter si è seduta al tavolo per Kessie. I nerazzurri hanno aperto il menu e stanno scegliendo: l’appetito c’è, lo spazio per un grande colpo pure. In fondo mancano 50 giorni alla primavera, non sono tanti neppure per Kessie".