Kjaer fuori 6 mesi, l’Inter: “Torna presto, ti aspettiamo per gli applausi che meriti”

Simon Kjaer resterà fuori dai campi per ben sei mesi. Questo il responso dopo l'intervento di oggi al ginocchio per il difensore danese

Tante le manifestazioni d'affetto per il difensore del Milan, tra cui quella dei cugini nerazzurri. Ecco come l'Inter ha voluto inviare il suo in bocca al lupo a Kjaer: "Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti".