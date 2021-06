Kolarov, no al Bologna per restare all’Inter: accordo per il rinnovo, le cifre

Intesa totale tra il difensore serbo e i nerazzurri, è in arrivo il prolungamento fino al 2022

Dopo i rinnovi ufficiali di ieri di Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia , è in arrivo anche quello di Aleksandar Kolarov . Il difensore serbo - che ha totalizzato solo 11 presenze nella scorsa stagione con Antonio Conte in panchina - ha trovato l’intesa con la società per prolungare il contratto .

Come riportato da gianlucadimarzio.com, “Aleksandar Kolarov e l'Inter ancora insieme. Il serbo e la società nerazzurra hanno trovato l'accordo per il rinnovo: un anno di contratto e ingaggio dimezzato, infatti Kolarov prenderà il 50% dello stipendio rispetto allo scorso anno. L'Inter aveva già fatto un'offerta nei giorni scorsi e sul difensore c’era anche il Bologna: Kolarov però ha scelto di restare, continuando così ad essere il vice-Bastoni”, si legge. Sfumata la pista Stefan Radu per la difesa, Inzaghi e i dirigenti hanno scelto la via della continuità: avanti con Kolarov come alternativa per la difesa. Il suo stipendio passa da 3 a 1.5 milioni all'anno.