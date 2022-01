Kolarov ha deciso: addio Inter, nei prossimi giorni l’annuncio della rescissione

Il difensore serbo, solamente 4 spezzoni di gara fin qui, ha preso una decisione: lascerà i nerazzurri, si attende l'ufficialità

Solamente 4 spezzoni di partita da inizio stagione, meno di 45 minuti di gioco complessivi: Aleksandar Kolarov ha fin qui raccolto le briciole, rivelandosi importante più a livello di spogliatoio che sul campo, e le prospettive per il futuro non lasciano spazio a scenari diversi. Per questo motivo il difensore serbo si sta interrogando da tempo: restare all'Inter? Cambiare aria? Appendere gli scarpini al chiodo?