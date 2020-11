Inter: rientrati Kolarov, Gagliardini e Pinamonti: il serbo si allenerà a parte. Brozovic…

Sono rientrati ad Appiano Gentile Kolarov, Gagliardini e Pinamonti. Il serbo, che ha provato a rispondere da infortunato (aveva saltato Atalanta-Inter) alla convocazione della Nazionale ma l’esame sostenuto in ritiro ha confermato il problema muscolare che era stato evidenziato dai medici nerazzurri. Per questo è già tornato a Milano. Si allenerà a parte in questi giorni.

Gagliardini si è sottoposto ad un tampone rapido ed è negativo, per questo potrà allenarsi con i compagni. Pinamonti ha preso una botta alla caviglia, rientrato dal ritiro con l’Under21, sarebbe comunque stato squalificato nella prossima gara. Brozovic che ha il coronavirus non ci sarà con il Torino, si spera di poterlo recuperare per la gara contro il Real Madrid.

(Fonte: SS24)