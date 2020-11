GdS – Inter, Sensi torna in gruppo. Rientro Kolarov: “Lo scenario realistico…”

La notizia della positività di Kolarov è un altro mattone che cade sull’Inter. Nell’ultimo giro di tamponi il giocatore serbo è risultato contagiato dal covid19 e salgono a tre gli attualmente positivi. Oltre a lui sono in isolamento Brozovic e Padelli che non si è ancora negativizzato.

Bisognerà fare ancora la conta, proprio come aveva previsto Marotta. Il croato è tornato in Italia subito dopo aver saputo di essere positivo. Di sicuro salterà la sfida con il Torino e dovrà sperare che il tampone dia l’ok per la partita importantissima contro il Real. Kolarov invece, che era rientrato prima alla Pinetina per un problema muscolare che non gli ha permesso di giocare con la Nazionale, mancherà fino alla gara con il Sassuolo. “Più un’ipotesi di scuola che uno scenario realistico, considerando la lontananza da campo, visto anche che non è più un ragazzino“. E dato anche che si stava allenando a parte per l’infortunio.

Due buone notizie sono quelle che riguardano Pinamonti (solo una botta alla caviglia, nessuna lesione) e Sensi. Il giocatore, che ieri si è sfogato sui social per il lungo periodo di stop dovuto agli infortuni, dovrebbe essere in gruppo a partire da giovedì quando inizieranno i rientri dalle Nazionali e quindi in vista della gara con il Toro. Il centrocampista manca dai campi dal 4 ottobre. E già un anno fa gli infortuni lo avevano rallentato nel suo percorso nerazzurro.

(Fonte: GdS)