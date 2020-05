Kpmg – Inter tra i club con meno perdite dopo l’emergenza. Un nerazzurro tra i più colpiti

L’emergenza Coronavirus avrà un impatto negativo a livello economico anche sul mondo del calcio. Ci saranno perdite per tutte le società e giocatori che vedranno il loro valore diminuire sul mercato. Su Sky Sport Kpmg Football Benchmark ha analizzato la situazione della Serie A che avrà una perdita complessiva di circa un miliardo e mezzo di euro.

A livello di club sono stati presi in considerazione due scenari: uno nel quale il calcio non riprenderà e un altro in cui si giocherà a porte chiuse.

Questa l’analisi della perdita di valore dei club nel caso di uno stop definitivo: Lecce, Samp, Udinese e Napoli le squadre più colpite; Sassuolo, Inter, Fiorentina e Juve quelle meno sofferenti.

In caso di sospensione ecco come cambierebbe il valore totale delle squadre di Serie A:

L’altro scenario è con le partite a porte chiuse. Ecco come le squadre perderebbero di valore:

E come cambierebbero i valori complessivie della squadre di Serie A:

Ci saranno, ovviamente, delle ricadute anche sul valore di mercato dei singoli giocatori. Nel caso dei top player la perdita di valore dovrebbe essere contenuta:

Questi sono, invece, i giocatori che perderebbero maggior valore dopo questa emergenza: