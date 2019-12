Kumbulla, Inter e Lazio si sfidano per il difensore. Marotta e Ausilio si giocano due pedine

L’Inter è concentrata sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Conte, ma il club nerazzurro ragiona anche in prospettiva e inizia a sondare le piste anche per la prossima stagione. Nel mirino di Marotta e Ausilio, infatti, c’è anche il giovane difensore del Verona Kumbulla che in questa stagione sta facendo grandi cose.

Sulle tracce del classe 2000 gialloblù c’è anche la Lazio che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Berisha. L’Inter fa sul serio e avrebbe offerto al Verona i cartellini di Dimarco e Salcedo, oltre a una parte cash. Su Kumbulla si sarebbe fiondata anche l’Atalanta, il Verona chiede 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

(Calciomercato.com)