La Russa: “Prenderei Maignan. Arbitraggi? Col Milan si pareggiano, con la Juve…”

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e grande tifoso dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di QSVS. Queste le sue parole sull'amore per i nerazzurri e non solo: "Tifo Inter perché abitavo in Sicilia ed ero piccolo ma Angelillo fece un sacco di gol e mi entusiasmai. L'anno dopo ero a Milano ed arrivò Herrera: cominciava la Grande Inter e consolidai il mio amore imperituro".