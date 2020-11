Lady Hakimi: “Inter? Anche per Conte: perfetto per lui. Real? Vuole rifarsi. Boxe e Lautaro…”

Un milione di follower e una splendida carriera sul set. Oltre a moglie e mamma del piccolo Amin, Hiba Abouk ricopre con grande successo il ruolo di attrice. La spagnola di origini tunisine ha raccontato ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport suo marito Achraf Hakimi alla vigilia di una sfida molto sentita dall’ex calciatore del Borussia Dortmund, ovvero la gara contro il Real Madrid, squadra in cui è cresciuto calcisticamente e ha debuttato tra i professionisti.

Ha conosciuto l’Inter?

“Voglio tuffarmi in questa famiglia, ma non ci sono ancora riuscita: ho solo visto due gare a San Siro prima della chiusura totale. Per ora Achraf ha legato tantissimo con Lautaro e io con la sua fidanzata Agustina”.

Che è successo quando è arrivata la chiamata dell’Inter?

“Ne abbiamo discusso in famiglia, ma la decisione toccava ad Achraf: si tratta della sua carriera. Voleva un club in cui essere felice e l’ha trovato. Ammetto che quando ho sentito Milano, mi si sono illuminati gli occhi: adoro questo Paese».

Come vede Achraf in questa esperienza italiana?

“Quando torna a casa gli faccio la conta degli errori… Per me in quella posizione è il migliore del mondo, ma deve lavorare e ha ancora tanto da migliorare. Ma per quello c’è Conte, l’allenatore perfetto per trarre il meglio da lui. In Spagna diciamo che è come un anello al dito: calza perfettamente. Ascolto cosa dice di lui mio marito: è esigente, intelligente, preparato. Ad Achraf piace tantissimo e, se ha scelto l’Inter, è anche per Conte”.

Ma allora l’hanno sorpresa i primi risultati negativi?

“Un po’ sì, anche se ammetto che sto scoprendo ora la A: fino a ieri ero specializzata in Liga e Bundesliga! Serve solo tempo, alla fine arriveranno i frutti”.

Un pregio e un difetto suo e di suo marito?

“Achraf è come in campo: generoso e un po’ impaziente. Io sono empatica grazie al mio lavoro, ma devo imparare che la perfezione non esiste”.

Perfetta deve essere l’Inter col Real: da madrilena è il match del suo cuore?

“Solo perché è speciale per Achraf. Da giorni c’è un’atmosfera diversa in casa e lui vuole rifarsi. Sapete cosa avrebbe fatto se non avesse scelto il calcio? Il pugile! Ama la boxe e Muhammad Ali è il suo mito: gli insegna a rialzarsi sempre”.