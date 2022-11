L’Argentina vince, ma Lautaro stecca. CdS: “Non riesce mai ad incidere”

Nel 2-0 rifilato dall'Argentina al Messico ieri sera hanno sorriso quasi tutti. Lautaro Martinez non è riuscito a trovare la chiave giusta per incidere ed è stato sostituito da Scaloni sullo 0-0, attirando le critiche dei quotidiani di oggi.

"Non riesce mai a incidere né a far salire la squadra", si legge sul Corriere dello Sport. Per lui addirittura un 4.5 in pagella. L'attaccante dell'Inter avrà modo di rifarsi nella terza gara del girone.