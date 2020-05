La Russa: “Inter-Juve del 2018? Tutto fila sempre liscio finché la Juve non ha bisogno di…”

Il vice presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare dei temi che riguardano il nostro calcio: “Dal punto di vista sanitario e con un protocollo sanitario valido si deve riprendere, anche perché sotto i 40 anni non ci sono stati decessi per Covid-19 se non c’erano altre patologie. Poi le società avranno modo fare tutti i controlli. Se c’è qualche calciatore che ha paura se la vedrà con la sua società e senza rottura del contratto ognuno si metterà d’accordo secondo la propria volontà. Da tifoso dico che il campionato sarà comunque falsato visto che si giocherà 3 mesi dopo l’ultima gara”.

“Inter-Juve del 2018? La Juve non ha bisogno di aiutini, ma secondo me c’è qualcuno più realista del re: tutto fila sempre liscio finché la Juve non ha bisogno di un aiutino, che quasi sempre arriva. Inutile portare esempi contrari, che sono quasi sempre ininfluenti”. La Russa è tornato sulla recente discussione a proposito di Inter-Juve: La Juve non ha bisogno di aiutini, ma secondo me c’è qualcuno più realista del re: tutto fila sempre liscio finché la Juve non ha bisogno di un aiutino, che quasi sempre arriva. Inutile portare esempi contrari, che sono quasi sempre ininfluenti”.

(Radio Kiss Kiss)