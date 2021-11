Ct Cile: “Sanchez? Adesso un pochino gioca… Anche Vidal vorremmo giocasse di più”

Il ct del Cile ha parlato dei due giocatori dell'Inter convocati per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar

In vista della sfida col Paraguay, valida per le qualificazioni di prossimi Mondiali, il ct del Cile Martin Lasarte ha parlato dei due giocatori dell'Inter da lui convocati, Sanchez e Vidal:

“Sanchez? C'è stato un momento in cui non giocava mai. Adesso un pochino gioca. Dal mio punto di vista, ogni volta che lo vedo lo vedo bene, ma fondamentalmente è stato molto bravo nel pareggio precedente. Lo vedo bene, concentrato".

"Sta bene? È la domanda di ogni volta. Ricordo quando Claudio (Bravo) non giocava e si parlava di lui. Anche non giocando ha fatto bene. Alexis (Sánchez) non aveva giocato e per me ha fatto tre fantastiche prestazioni, con i pochi minuti che ha giocato . Arturo (Vidal) ha giocato di più, anche se vorremmo che avesse più minuti. Ogni data ha la sua particolarità, purtroppo non possiamo essere efficaci al 100% nei minuti giocati nei ragazzi".