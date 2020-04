Lukaku: “Amo l’Inter, non vado via. Brozovic? Con quei capelli sembra…”

“Lasciare l’Inter? Sei pazzo? Io amo l’Inter, non andrò via di certo”. Romelu Lukaku ribadisce il suo amore per l’Inter. L’attaccante nerazzurro lo ha fatto nel corso dell’ultima diretta Instagram, in risposta ad una tra le tante domande che gli sono pervenute dai suoi follower. “Lautaro? Ragazzo fantastico. Sta crescendo e sono contento di giocare con lui”.

A Brozovic che gli ha chiesto “quanto sono forte?”, Lukaku ha risposto: “Sei sicuramente più brutto di me, sembri una pornostar con quei capelli. Torna col taglio di prima. Poi torna serio: “Sei uno dei migliori”.