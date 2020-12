Laudisa: “Juve non può spendere, mercato a zero. Inter low cost. E Milik…”

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Sportiva dell’imminente mercato di gennaio. Un mercato senza fondi per tutte le big: “Inter? Le risorse non sono ingenti, quindi a gennaio deve puntare sul low cost. Ma è un discorso che riguarda un po’ tutti. Milik? Matassa complicata. Il Napoli vuole 18 milioni per un giocatore in scadenza e che tra poche settimane può firmare con chi vuole.

Chiacchierata di mercato tra Agnelli e De Laurentiis? Non me la immagino né mi risulta, il presidente bianconero dà le direttiva ma non gestisce le trattative.

Milan? Elliott ha sicuramente la disponibilità per poter intervenire sul mercato, ma non dimentichiamo che la società è sempre sotto la lente della UEFA, c’è un rosso di bilancio che consiglia prudenza. Simakan è il nome più evidenza per rinforzare la difesa, come vice Ibrahimovic si parla di Scamacca, Edouard e Jovic.

Fiorentina? Cutrone è in uscita e vedremo chi sarà il sostituto, anche a centrocampo c’è l’idea di prendere un rinforzo. Torino? Le prestazioni stanno dando coraggio a Giampaolo che, insieme a Vagnati, sta studiando come dare nuova linfa alla squadra. Juventus? Non può spendere, quindi sarà un mercato a impatto zero, la logica dice che in attacco può arrivare Llorente”.