Anche Sky Sport aggiorna sulle condizioni di Lautaro Martinez, che ha lasciato il campo nei supplementari di Inter-Bologna. Ecco le parole di Matteo Barzaghi, giornalista di Sky inviato a San Siro per la partita. “Lautaro? Novità non definitive, prime indicazioni. Si toccava l’inguine, è uscito affaticato ecco. Per il momento sappiamo questo, poi cercheremo di capirne di più. Era sofferente, andranno capite bene le condizioni del capitano dell’Inter”.