Lautaro: “Lavoro con l’Inter per dare il massimo. Argentina? Grande responsabilità”

Dopo il gol siglato alla Colombia con la maglia dell'Argentina, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha commentato la sua gara

"Penso che abbiamo creato molte situazioni, abbiamo gestito il ritmo del gioco. La Colombia ha giocatori di grande livello ma abbiamo difeso molto bene e abbiamo fatto male in attacco. È sempre importante quando il pubblico riconosce lo sforzo. Entriamo in campo cercando di fare il lavoro che dobbiamo fare. Provo felicità, orgoglio, gratitudine. Lavoro nel mio club per dare il massimo e, quando devo venire a indossare questa maglia, sento una grande responsabilità"